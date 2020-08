16 von 22 Corona-Neuinfektionen in Kärnten mit Kroatien-Bezug

16 der insgesamt 22 Personen, die am Donnerstag in Kärnten positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, weisen einen direkten Kroatien-Bezug auf.

Kroatien-Urlauber sollen "besonnen sein"



"Alle Personen, die einen Kroatien-Urlaub vorhaben, rufe ich auf, besonnen zu sein", appellierte Prettner. Dazu zählt das Einhalten der Abstände, das Händewaschen und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, man sollte außerdem Massenansammlungen und enge Räume meiden. Die hohe Zahl der Infizierten, die sich in Kroatien angesteckt hatten, will Prettner am Freitag auch bei einer Konferenz der Gesundheitsreferenten zur Sprache bringen. Sie könne sich dabei dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) anschließen, der schon am Donnerstag eine Reisewarnung für Kroatien zur Debatte stellen wollte, meinte Prettner.