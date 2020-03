16-Jährige in Wien-Floridsdorf niedergestochen: Ex-Freund in U-Haft

Jener 16-Jährige, der seine Ex-Freundin in Wien-Floridsdorf mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, befindet sich in U-Haft.

Das Landesgericht für Strafsachen hat am Montag über einen 16-jährigen die U-Haft verhängt, der am Donnerstagabend in Wien-Floridsdorf seine gleichaltrige Ex-Freundin niedergestochen haben soll.