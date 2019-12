15 Bluttaten: Rückgang bei Tötungsdelikten in Wien

Von insgesamt 15 Tötungsdelikten in Wien waren rund die Hälfte Beziehungstaten. Eine Bluttat konnte laut Wiener Polizei bislang nicht geklärt werden.

In Wien hat es seit 1. Jänner 15 Tötungsdelikte gegeben, eines davon ist weiterhin ungeklärt.

Ein Tötungsdelikt 2019 in Wien weiterhin ungeklärt

Am 1. Oktober wurde in Wien-Brigittenau ein Serbe erstochen, der gerade auf Freigang war. "Hier gibt es keine Zeugen, es ist alles offen", sagte Michael Mimra, Leiter des Ermittlungsdienstes des Landeskriminalamt (LKA), am Montag gegenüber der APA.