Polizeibilanz 2019: 14 Frauen wurden in Niederösterreich Opfer von Bluttaten

Von 19 Tötungsdelikten waren 14 Opfer weiblich, wie die niederösterreichische Polizei bekanntgab. Nur eine Bluttat blieb bislang ungeklärt.

Im Bereich Gewalt sollen 2020 Präventionsprojekte ausgerollt werden, kündigte Haijawi-Pirchner an. Als "Herausforderung" bezeichnete er u.a. Cyberkriminalität. Es gehe darum, am Ball zu bleiben und die Menschen zu sensibilisieren. Mit seinem Team ist der Brigadier "sehr zufrieden", wie er betonte. "Aus kriminalistischer Sicht sind wir an der Spitze in Österreich. Aber es gibt viel zu tun. Und wir brauchen Methoden." Treten "neue Phänomene" auf, müsse die Polizei gegensteuern können.