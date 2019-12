Leichtes Spiel für Mörder: Jede zweite Bluttat bleibt unentdeckt

Perfekte Morde gibt es nicht - der Staat ermöglicht diese erst. In "Totgeschwiegen" wird mit haarsträubenden Fällen die Pfuscherei bei Obduktionen und Ermittlungen in Österreich schonungslos vor Augen geführt. Kein Wunder, dass jeder zweite Mord übersehen wird.

Österreich ist stolz auf die hohe Aufklärungsrate bei Mordfällen, in den letzten sechs Jahren lag diese immer über 90 Prozent. 2016 konnten sogar alle 141 begangenen Morde geklärt werden. Mann darf sich also hierzulande sicher fühlen, der Staat erledigt seine Aufgabe offenbar mit Bravour.

Was aber, wenn Tötungsdelikte erst gar nicht erfasst werden, weil diese schlicht und einfach nicht als solche erkannt werden? Thomas Trescher sammelte im Buch "Totgeschwiegen" zahlreiche solcher Fälle und lädt den Leser dazu ein, die Kriminalstatistik mit anderen Augen zu sehen. Nach der Lektüre liegt eine bislang heile Welt in Trümmern.

Schockierende Realität: Jeder zweite Mord bleibt unentdeckt

Von der ersten Seite an zweifelt man als Leser immer mehr an jenem System, das eigentlich Opfern von Tötungsdelikten dienen soll. So erfährt man die Geschichten von Eltern oder Kindern von Verstorbenen, die auf eigene Faust und Kosten ermittelten, dabei aber oft an desinteressierten Behörden scheiterten und eine Ablehnung nach der anderen erfahren mussten.