13 Mio. Euro zur Bewältigung psychischer Probleme von Kindern

Angesichts der Corona-Pandemie stockt die Bundesregierung die Mittel zur akuten Bewältigung psychosozialer Probleme von Kindern und Jugendlichen auf.

Bis Ende 2022 soll es in diesem Bereich zusätzlich 13 Mio. Euro geben, kündigten Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) vor dem Sommerministerrat am Mittwoch in Reichenau an der Rax an, bei dem unter anderem dieses Vorhaben behandelt werden soll.