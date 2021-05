12.000 Impfdosen für voestalpine in Linz

Die voestalpine Linz erhält aus dem Bundeskontingent für Betriebsimpfungen 12.000 Coronavirus-Impfstoffdosen.

Die Lieferungen sollen ab kommender Woche in vier Tranchen erfolgen, teilten LH Thomas Stelzer und LHStv. Christine Haberlander (beide ÖVP) am Donnerstag mit. Haberlander hatte zuvor vom Bund gefordert, bei der Corona-Impfstoffverteilung an Betriebe auch solche außerhalb Wiens und Niederösterreichs zu berücksichtigen.