117 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Das Infektionsgeschehen in Österreich bleibt weiter stabil: In den letzten 24 Stunden wurden in den Bundesländern insgesamt 117 neue Corona-Fälle gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 648.849 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (15. Juni 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.668 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 634.439 wieder genesen.

Derzeit befinden sich 305 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 97 auf Intensivstationen betreut.

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Österreich

Die Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 6

Kärnten: -1 (Datenbereinigung)

Niederösterreich: 18

Oberösterreich: 9

Salzburg: 11

Steiermark: 16

Tirol: 13

Vorarlberg: 5

Wien: 40