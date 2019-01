110.000 Gäste: Sigmund Freud Museum freut sich 2018 über Besucherrekord

Knapp 110.000 Gäste besuchten im Jahr 2018 das Sigmund Freud Museum in Wien, damit wurde erneut ein neuer Besucherrekord aufgestellt.

Den vierten Besucherrekord in Serie verzeichnet das Sigmund Freud Museum in der Wiener Berggasse: Mit 109.773 Personen konnte die 110.000-Gäste-Marke fast erreicht und das bisherige Rekordjahr 2017 nochmals um 3,25 Prozent übertroffen werden.

2018 war das letzte volle Betriebsjahr des Sigmund Freud Museums in seiner bisherigen Form: Schon im März 2019 beginnt die Sanierung mit Erweiterung der Museumsflächen, Neuaufstellung, berrierefreiem Zugang und verbessertem Besucherservice.

“Moving Freud” bespielt unterschiedliche Standorte in Wien

In unmittelbarer Nähe des bisherigen Museums informiert eine neu konzipierte Ausstellung in der Berggasse 13 über Werk und Leben Sigmund Freuds, fortgesetzt in der Liechtensteinstraße 19 – dort wird auch ein Shop eingerichtet.