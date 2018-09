Großer Umbau: Wiener Sigmund Freud Museum zieht um

Da das Sigmund Freud Museum umgebaut wird, bezieht es ab März 2019 ein temporäres Ersatzquartier in der Berggasse. Die Neueröffnung soll im Mai 2020 erfolgen.

Nur noch ein halbes Jahr ist das Sigmund Freud Museum in seiner bisherigen Form in der Berggasse 19 zu sehen. Von 1. März 2019 bis März 2020 bezieht das Museum sein “Ersatzquartier” in der Berggasse 13.