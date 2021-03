100 Tage Rot-Pink in Wien: Weder Streit noch Flitterwochen

Die SPÖ-NEOS-Koalition in Wien feiert ihr 100-tägiges Jubiläum. Für Bürgermeister Michael Ludwig standen in den letzten drei Monaten vor allem die Herausforderungen der Coronakrise im Mittelpunkt.

Die Wiener Rathauskoalitionsparteien SPÖ und NEOS haben am Dienstag nach 100 Tagen - wobei es genaugenommen erst 99 waren - erstmals Zwischenbilanz gezogen. Rot-Pink wurde am 24. November 2020 angelobt. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) versicherten, dass die Zusammenarbeit gut funktioniere. Verwiesen wurde auch auf bereits umgesetzte Vorhaben. Solche werden künftig auch online in einem "Regierungsmonitor" präsentiert.