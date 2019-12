1. Burlesque Silvester Ball im Concordia Schlössl in Wien

Verführerische Damen in hautengen Corsagen und lasziver Spitze, dazu mitreißender Swing und feinstes Essen: das sind die Ingredienzien für den Burlesque Silvester Ball 2019/20.

Am 31. Dezember lädt die „Kleine Oper Wien“, wie das 1881 erbaute Concordia Schlössl in Wien-Simmering auch genannt wird, zu einem exklusiven Event.

Jahreswechsel einmal anders: "Burlesque Silvester Ball"

Hommage an die 1920er Jahre im Concordia Schlössl

Dieses besteht aus Räucherfischvariationen von Forelle & Saibling mit Oberskren an Salatherzen, Suppe vom Hokkaido Kürbis mit Kernöl und Brotchips, Rinderfilet vom Styriabeef in Pfeffersauce mit Speckfisolen & Petersilerdäpfeln und als Dessert Dreierlei vom Nougat an Beerenragout. Experimentierfreudige Charaktere können sich auch an der Absinth-Bar dem Zauber der „Grünen Fee“ hingeben oder beim Charleston das historische Parkett bis in den Morgen zum Beben bringen. Höhepunkt des Abends ist ein spektakuläres Feuerwerk vor der schaurig-schönen Kulisse des Schlössl.