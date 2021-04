Die aktuellen Corona-Zahlen in Österreich.

Die aktuellen Corona-Zahlen in Österreich. ©APA/AFP/INA FASSBENDER

1.943 Corona-Neuinfektionen am Montag in Österreich

Am Montag lag die Zahl der Neuinfektionen in Österreich wieder einmal unter der 2.000er-Marke, die Situation auf den Intensivstationen bleibt aber vor allem in Ostösterreich weiter angespannt.

Bisher gab es in Österreich 578.950 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (12. April 2021, 10:30 Uhr) sind österreichweit 9.706 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 538.609 wieder genesen.

Derzeit befinden sich 2.362 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 611 auf Intensivstationen betreut.

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus am Montag in Österreich

Die Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 37

Kärnten: 121

Niederösterreich: 414

Oberösterreich: 317

Salzburg: 39

Steiermark: 216

Tirol: 188

Vorarlberg: 71

Wien: 540