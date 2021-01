Rund 1.200 Neuinfektionen wurden am Sonntag in Österreich gezählt.

1.267 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

Am Sonntag, dem 17. Jänner, wurden in Österreich 1.267 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am meisten Neuansteckungen gab es mit 281 in Wien.

Corona-Infektionen nach Bundesländern

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 31

Kärnten: 97

Niederösterreich: 266

Oberösterreich: 152

Salzburg: 168

Steiermark: 133

Tirol: 84

Vorarlberg: 55

Wien: 281

Bisher gab es in Österreich 393.778 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (17. Jänner 2021, 09:30 Uhr) sind österreichweit 7.082 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 369.218 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.963 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 328 der Erkrankten auf Intensivstationen.