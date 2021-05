1.026 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

Die Corona-Zahlen am Sonntag sind weiterhin im grünen Bereich. Nur 1.026 Neuinfektionen wurden in den letzten 24 Stunden gemeldet. Damit hält der Abwärtstrend weiter an.

Die meisten Corona-Neuinfektionen schrieb Wien mit 238 an. In Niederösterreich lagen die Zahlen am Sonntag knapp über 200, die wenigsten neuen Covid-19-Fälle meldete das Burgenland.

Corona-Zahlen in den Bundesländern

Burgenland: 18

Kärnten: 73

Niederösterreich: 202

Oberösterreich: 163

Salzburg: 45

Steiermark: 134

Tirol: 89

Vorarlberg: 64

Wien: 238

Bisher gab es in Österreich 631.076 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (9. Mai 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.382 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 603.901 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.270 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 409 auf Intensivstationen betreut.