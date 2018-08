SPÖ-, ÖVP- und FPÖ-Politiker wollen Wiener Fiaker als "immaterielles Weltkulturerbe"

Ein seltenes Bild: Politiker der Parteien SPÖ, ÖVP und FPÖ setzen sich gemeinsam für den Erhalt der Wiener Fiaker ein. Die neue Initiative "Pro Fiaker Kultur" sieht die Pferdekutschen als Kulturgut. Sie wünschen sich einen Schutz der Fiaker als "immaterielles Weltkulturerbe".

Reaktionen auf die Wiener Initiative “Pro Fiaker Kultur”

Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou beobachtet die jüngst präsentierte Initiative “mit großer Sorge”. Es werde behauptet, “dass die Pferde nicht unter der Hitze leiden würden, weil sie Steppentiere seien. Sie leiden sehr wohl”, so die Grünen-Politikerin via Aussendung. Da die Tiere in der Innenstadt tätig sind, sei es ihnen unmöglich – wie in ihrer natürlich Umgebung, der Steppe – kühlere Standorte aufzusuchen. Auch gebe es in der Steppe keinen Asphalt und Häuser, die Hitze abstrahlen, so Vassilakou. “In den vergangenen Tagen haben sich viele Wiener bei uns gemeldet, die uns auf zahlreiche Verstöße gegen das Wiener Fiakergesetz aufmerksam gemacht haben. Daher sehe ich mich dazu gezwungen, die MA 65 mit scharfen Kontrollen zu beauftragen”, heißt es in der Aussendung weiter. Zwischen 11 und 22 Uhr werde am Mittwoch der Zustand der Tiere und das Einhalten der erlaubten Fahrtzeiten kontrolliert.