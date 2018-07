Auch für Polizeipferde möglich: Wien testet Plastik-Hufeisen für Fiaker-Pferde

Die Stadt Wien testet gerade neue Plastik-Hufeisen bei den Fiaker-Pferden der Stadt. Die sollen die Straßen nicht so sehr beschädigen wie die gängigen Hufeisen.

Im ersten Bezirk entstünden durch die Fiaker jährlich Schäden in Höhe von 700.000 Euro, sagte der Sprecher der MA 28 zur APA. Da der Bezirk nur begrenzte Mittel habe, könne er nur einen Teil der Ausbesserungsarbeiten finanzieren. “Das heißt, jährlich wächst der Straßenschaden um 300.000 Euro an”, so der Sprecher. Um das zu vermeiden, wurden vier verschiedene Kunststoff-Beschläge für Fiaker-Pferde in Wien über vier Monate hinweg getestet. Und das mit gemischten Gefühlen.