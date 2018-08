Hitzefrei für Wiener Fiakerpferde ab 30 Grad gefordert: VGT startet Petition

Eine Hitzewelle rollt derzeit über Österreich. Der Verein gegen Tierfabriken macht in Wien deshalb täglich mit Demos auf die Fiakerpferde aufmerksam, die in der Sommerhitze ausharren müssen. Gefordert wird unter anderem "Hitzefrei ab 30 Grad", eine Petition kann dafür unterschrieben werden.

Laut Medienberichten soll es sich um die heißeste Woche des Jahres handeln. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) reagiert mit täglichen Demos am Stephansplatz, um auf das Leid der dort stehenden Fiakerpferde aufmerksam zu machen.

Am Montag versammelten sich mehr als 20 Aktivisten mit Transparenten und Flyern in der Wiener Innenstadt und sammelten Unterschriften. Mehr als 20.000 Personen haben die Petition “Hitzefrei für Fiakerpferde ab 30° C!” bereits unterschrieben, informiert der VGT in einer Aussendung.