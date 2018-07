Tierschutzverein will teilweises Fiaker-Fahrverbot in Wiener City

Der Wiener Tierschutzverein sprach sich kürzlich für strengere Kontrollen für Fiaker ein und fordert ein teilweises Fahrverbot.

“Allein, Änderungen auf dem Papier machen noch keine Verbesserung der Situation”, so der Wiener Tierschutzverein in einer Aussendung. Wie der Verein gegen Tierfabriken (VGT) vermeldet, wurden alleine in den letzten Wochen, seit Beginn des Sommers, 285 Gesetzesverstöße zur Anzeige gebracht. Darunter finden sich Nichteinhaltungen der gesetzlich geltenden Fahrzeiten ebenso wie Verstöße gegen die mittlerweile limitierten Standplätze. So sind am Wiener Stephansplatz nur noch zwölf Gespanne erlaubt, nicht selten werden dort aber mehr als 20 Pferdekutschen angetroffen.