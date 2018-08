"Aktion scharf" gegen Wiens Fiaker: Keine gröberen Verstöße

Eine "Aktion scharf" gegen Wiens Fiaker hat am Mittwoch keine gröberen Verstöße zutage gebracht. Die Pferde waren trotz Hitze in gutem Zustand. Die von Wiens Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) angeordnete Kontrolle zeigte allerdings, dass einige Kutscher gegen die sogenannte Auffahrregelung verstießen und Fahrgäste früher aufnahmen als erlaubt. Es könnte Anzeigen geben.

Kontrolle der Wiener Fiaker

Beanstandungen gab es aber sehr wohl in Sachen betrieblicher Vorschriften. Denn gesetzlich ist geregelt, dass Fahrgäste erst ab 11.00 Uhr aufgenommen werden dürfen. Die Kontrollore haben allerdings zehn Kutscher erwischt, die schon vorher mit Passagieren unterwegs waren. Das sei nur bei im Vorhinein bestellten Fahrten erlaubt, so Vladar. Nun werde überprüft, ob dies hier immer der Fall gewesen sei – was der stellvertretende MA-65-Leiter erfahrungsgemäß fast ausschließen kann: “Hier wird es wohl Anzeigen geben müssen.” Im Fall des Falles drohen Strafen in der Größenordnung von 200 Euro.