Zweithöchste Terrorwarnstufe in Österreich: So hoch ist die Gefährdungslage

In Österreich besteht derzeit erhöhte Anschlagsgefahr und eine konkrete Gefährdungslage.

Seit einem Monat gilt in Österreich die zweithöchste Terrorwarnstufe

Antisemitische Übergriffe konnten nicht verhindert werden

Ein Terrorabwehrzentrum wird eingerichtet, dass rund um die Uhr im Innenministerium tagen soll, so die Ankündigungen von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) vor einem Monat. Und dennoch konnten antisemitische Übergriffe nicht verhindert werden. Am 21. Oktober wird die israelische Flagge vom Stadttempel in der Wiener Innenstadt gerissen. Ähnliches passierte in Salzburg und Linz.