Ermittlungen nach Brandanschlag am Wiener Zentralfriedhof "auf Hochtouren"

Nach dem Brandanschlag auf den jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs in der Nacht auf Mittwoch sind die Ermittlungen "auf Hochtouren" im Gange. Im ausgebrannten Vorraum der Zeremonienhalle wurden Spurenträger sichergestellt, welche nun kriminaltechnisch untersucht werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Brandanschlag am Zentralfriedhof - Spurenträger sichergestellt

Friedhofsteil wurde überwacht

Kritik an Brandanschlag

Unterdessen kritisierte am Donnerstag der Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit den Brandanschlag scharf und rief zum Schulterschluss gegen Antisemitismus auf. Auch wies der Ausschuss in einer Aussendung auf den Zeitpunkt des antisemitischen Vorfalls hin: "Eine Woche vor dem Gedenken an die Novemberpogrome am 9. November 1938 und am Tag vor dem 3. Jahrestag des islamistischen Mordanschlags, der vor dem Stadttempel seinen Ausgang nahm, macht uns der Brandanschlag auf die Zeremonienhalle des jüdischen Friedhofs in Wien entsetzt und um die Möglichkeit angstfreier Religionsausübung sehr besorgt."