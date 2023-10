"Erhöhte Anschlagsgefahr": Österreich erhöht Terror-Warnstufe

Die Sicherheitsbehörden sehen nach der jüngsten Eskalation im Nahost-Konflikt und des Terroranschlags in Brüssel auch in Österreich eine "konkrete Gefährdungslage und erhöhte Anschlagsgefahr".

Wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch mitteilte, wird die Terrorwarnung auf die zweithöchste Stufe angehoben. Seit März 2022 galt in Österreich die Warnstufe "erhöht".

Letzte Erhöhung nach Terroranschlag in Wien

Die letzte Erhöhung fand nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt mit vier Toten am 2. November 2020 statt. Karner äußerte sich in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), dem Staatsschutz-Chef Omar Haijawi-Pirchner und dem Wiener Militärkommandanten Kurt Wagner.