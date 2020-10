Zweiter Lockdown: Regierung stellt neue Hilfen in Aussicht

Kurz vor dem zweiten Lockdown stellt die Regierung neue Wirtschaftshilfen in Aussicht. Die bisherigen Coronahilfen hinken den Ankündigungen allerdings deutlich hinterher. Bisher wurde noch nicht einmal eine Milliarde ausgezahlt.

Die Regierung hat für den zweiten "Lockdown" neue Hilfsmaßnahmen in Aussicht gestellt. Wie die Budgetbilanz des Finanzministeriums für die ersten drei Quartale zeigt, hinken die bisherigen Coronahilfen den Ankündigungen aber noch teils deutlich hinterher. So sind von den zehn Milliarden Euro, die für "Härtefallfonds" und "Fixkostenzuschuss" eingeplant sind, erst 934 Mio. Euro an Unternehmen ausgezahlt worden.