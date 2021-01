Am Freitag starten in Wien die zweiten Corona-Massentests.

Zweiter Corona-Massentest startet in Wien

In Wien startet am Freitag die zweite Runde des Corona-Massentests. Bis zum 17. Jänner können sich Wiener an drei Standorten kostenlos mit einem Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen.

Ist der Antigentest positiv, kann sogleich ein PCR-Test absolviert werden. Getestet wird wie beim ersten Durchgang der Corona-Massentests in der Stadthalle, der Messe Wien (Halle A und C) sowie in der Marx-Halle.

Die Massentests werden vom Bundesheer gemeinsam mit der Stadt, dem Samariterbund sowie der Feuerwehr organisiert. Die Kapazität ist auf mehr als 900.000 Untersuchungen ausgelegt, es gibt 117 Testlinien. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung nötig. Bei der ersten Runde im Dezember nahmen 235.000 Personen oder 13,5 Prozent der testberechtigten Wiener (Bevölkerung ab sechs Jahren, Anm.) das Angebot in Anspruch.