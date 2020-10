Zweite TV-Elefantenrunde der Spitzenkandidaten verlief unspektakulär

Corona, Ausländer und Radfahrer: Bei der zweiten TV-Elefantenrunde am Mittwoch stritten die Spitzenkandidaten der Wien-Wahl über die üblichen Themen. Wirklich Neues erfuhren die Wähler dabei nicht.

Diskussion über Corona-Maßnahmen in Wien

SPÖ und Grüne beim Thema Verkehr uneinig

FPÖ und Strache schimpften über Ausländer

Bei der Sicherheit waren einander Strache und Nepp erneut einig, sprachen sie doch beide von Vierteln in der Stadt, in denen man sich in der Nacht fürchten müsse. Dass die beiden vor allem Ausländern dafür die Schuld gaben, erboste erneut Hebein, die als Bewohnerin des 15. Bezirks ihre Nachbarn durch die beiden "ängstlichen Männer" beschimpft sah. "Sie sinken immer tiefer, auch wenn Sie schon ziemlich in brauner Erde stecken", meinte Hebein in Richtung Nepp. Der versuchte es zum Schluss noch versöhnlich und lud die Grünen-Chefin auf ein Kartenspiel nach der Wahl ein. Hebein lehnte dankend ab.