Zwei weitere Coronavirus-Tote in Niederösterreich

In Niederösterreich starben am Sonntag zwei Personen am Coronavirus. ©APA

Das Coronavirus forderte am Sonntag zwei weitere Opfer in Niederösterreich. Ein 82-Jähriger starb in Melk, eine 68-Jährige in Mödling. Insgesamt befanden sich 55 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus.

In Niederösterreich hat das Coronavirus nach Angaben der Landeskliniken-Holding vom Sonntag zwei weitere Todesopfer gefordert. Die Gesamtzahl im Bundesland stieg damit auf sechs.

Im Landesklinikum Melk starb ein 82-Jähriger. Der Mann habe an einer massiven Grunderkrankung gelitten, teilte Holding-Sprecher Bernhard Jany mit. In Mödling starb seinen Angaben zufolge eine schwer kranke 68-Jährige.

NÖ: 55 Patienten im Krankenhaus

In Niederösterreich waren am Sonntag 55 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern aufgenommen. 35 befanden sich in Melk, elf in Lilienfeld und sechs in Neunkirchen, sagte Jany auf Anfrage. Die Landeskliniken in diesen drei Städten stehen im Bundesland insbesondere zur Behandlung positiv getesteter Erkrankter zur Verfügung, die Spitalsbetreuung brauchen. Bei Bedarf sollen Hollabrunn und Waidhofen a.d. Thaya hinzukommen. Je eine weitere Person mit Diagnose Coronavirus befand sich zudem in St. Pölten, Mistelbach und Baden.