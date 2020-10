Zwei Turmfalken in Wien-Alsergrund gerettet

Die Wiener Berufsfeuerwehr musste am Dienstag gegen 7.30 Uhr zu einem tierischen Einsatz ausrücken. Zwei Turmfalken hatten sich in einem Vogelschutzgitter verfangen und konnten sich nicht mehr befreien.

Am Dienstag musste die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem tierischen Einsatz ausrücken. Zwei Turmfalken hatten sich in einem Vogelschutzgitter in der Türkenstraße so unglücklich verfangen, dass sich die beiden Jungvögel nicht mehr selbst befreien konnten.