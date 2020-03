Zwei Kaninchen in Wien-Wieden neben Mistkübeln ausgesetzt

Wie der Wiener Tierschutzverein bekanntgab, wurden im vierten Wiener Gemeindebezirk am vergangenen Wochenende zwei Kaninchen ausgesetzt. Tierfreunde brachten die Tiere nach Vösendorf.

Unbekannte stellten die Tiere in einem Pappkarton wie Abfall neben den Mistkübeln eines Wohnhauses ab. "Leider ein mittlerweile übliches Prozedere, wenn es um ungewollte Haustiere geht," so der Wiener Tierschutzverein.

Kaninchen landeten beim Wiener Tierschutzverein

Aufmerksame Tierfreunde entdeckten die Kaninchen und brachten sie in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf. Bereits den Findern fiel auf, dass sich die beiden Kleinsäuger nicht wirklich verstehen. Dieser Verdacht bestätigte sich bei der veterinärmedizinischen Untersuchung im WTV: Es handelt sich um zwei nicht kastrierte Männchen im Alter von rund sechs Monaten, die jeweils an den Ohren Bissverletzungen aufweisen. Denn Kaninchenherren neigen zu Aggressionen gegenüber gleichgeschlechtlichen Artgenossen, wenn sie nicht rechtzeitig kastriert werden, was im Alter von vier bis sechs Monaten eigentlich geschehen sollte.