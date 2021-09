Zwei Frauen in Wien-Favoriten getötet: Somalier in U-Haft

Nach der Bluttat in Wien-Favoriten wurde über den 28-jährige Somalier Untersuchungshaft verhängt. Die hinterbliebene Vierjährige lebt sich indes in einer Wohngemeinschaft ein, ihr zukünftiger Aufenthalt ist noch ungeklärt.

Ein Richter hat am Freitag im Wiener Landesgericht die U-Haft über einen somalischen Staatsbürger verhängt, der am Montag in Favoriten seine Ex- und eine weitere Frau umgebracht haben soll. Das bestätigte die Sprecherin des Landesgerichts, Christina Salzborn, der APA. Der 28-Jährige hatte bei der Polizei zugegeben, sowohl seine Ex-Frau als auch eine später hinzukommende Bekannte erstochen zu haben. Die Zukunft der vierjährigen Tochter ist indes noch ungeklärt.

Bluttat am Belgradplatz

Die Bluttat war am Montag in einer Wohnung am Belgradplatz verübt worden. Der Verdächtige sagte aus, dass es am Vormittag in der Wohnung seiner 37-jährigen Ex-Frau zu einer Diskussion rund um SMS-Nachrichten gekommen sei. Dann ging er seiner Aussage zufolge in die Küche und holte ein Nudelholz, mit dem er auf das Opfer einschlug. Zusätzlich versetzte er ihr Stiche mit einem Messer. Ob der 28-Jährige aus Eifersucht gehandelt hat, konnte die Polizei nicht bestätigen. Die vierjährige Tochter war zum Tatzeitpunkt im Kindergarten.

Bilder vom Tatort







© APA/HANS PUNZ

Täter war stark betrunken

Nach der Tat wartete der Beschuldigte in der Wohnung auf das zweite Opfer, eine 35-jährige Freundin seiner Ex-Frau. "Er wusste, dass die Frau oft zu Mittag zum Essen oder zu Besuch kam", berichtete Polizeisprecher Mohamed Ibrahim nach der Einvernahme des Mannes. Seit der Trennung hatte der Somalier demnach "kein gutes Verhältnis" zu der 35-Jährigen. Bis zum Eintreffen der Frau trank der Verdächtige seiner Aussage zufolge Alkohol. Dann stach er auch auf dieses Opfer ein.

Somalier wollte wohl noch dritte Person töten

Per SMS kontaktierte der Verdächtige einen 36-jährigen Mann, um sich mit ihm vor der Wohnung zu treffen. Der Somalier wollte auch diese Person töten, aufgrund der starken Alkoholisierung gelang ihm dies aber nicht. Das Opfer flüchtete unversehrt und verständigte die Polizei. Der 28-Jährige räumte die Tat beim Eintreffen der Exekutive gleich ein, die Beamten fanden die beiden getöteten Frauen in der Wohnung.

Die Vierjährige wurde indes von der Kinder- und Jugendhilfe zunächst in ein Krisenzentrum gebracht. Derzeit befindet sich das Mädchen in einer Wohngemeinschaft, wo es sich ein Zweierzimmer teilt und mit einem Fünfjährigen Freundschaft geschlossen habe. Es gehe ihm "den Umständen entsprechend gut", versicherte eine Sprecherin.

Unterbringung der Vierjährigen noch unklar

Unterdessen ist die Abklärung der zukünftigen Unterbringung im Laufen. Ein aus dem Ausland angereister Onkel, bisher der einzige weitere den Behörden bekannte leibliche Verwandte, konnte noch nicht mit dem Mädchen zusammentreffen - die Wohngemeinschaft, in der auch Schulkinder untergebracht sind, ist aktuell von Corona-Quarantänemaßnahmen betroffen. Weiters haben sich aus der Wiener somalischen Community mehrere Freundinnen der getöteten 37-Jährigen bei der MA 11 gemeldet, eine der Frauen habe mit der Vierjährigen über Videoanruf Kontakt gehabt.

In allen Fällen müsse geprüft werden, ob die Personen und ihr Umfeld für eine Aufnahme, entweder für eine bestimmte Zeit oder auch auf Dauer, infrage kommen könnten, sagte Andrea Friemel, Sprecherin der Kinder- und Jugendhilfe, auf APA-Anfrage. Das Mädchen könne wegen der Quarantäne derzeit nicht wie gewohnt den Kindergarten besuchen, es befinde sich aber in der WG "in einem sehr geschützten, sehr stabilen Rahmen".

Kinder werden oft vergessen

Über das Schicksal der überlebenden Kinder solcher Gewalttaten, die es in mindestens 50 Prozent der Fälle gebe, werde zu wenig gesprochen, hieß es von der Kinderschutzeinrichtung Möwe. "Kinder als Überlebende dieser Tötungsdelikte brauchen rasche und feinfühlige Unterstützung in darauf spezialisierten Einrichtungen, denn sie verlieren mit dem Mord an ihrer Mutter nicht nur die meist wichtigste Bezugsperson, sondern müssen mit der zusätzlich traumatisierenden Tatsache leben lernen, dass oftmals ihr eigener Vater (Erzeuger) oder eine innerfamiliäre männliche Bezugsperson ein Verbrechen begangen hat", hieß es in einer Aussendung. "Die Kinder sind tief erschüttert und erleben gleichzeitig Trauer, Scham, Angst, Hass und Verwirrung", sagte Hedwig Wölfl, Psychologin und Leiterin der möwe.

Betroffene Kinder haben das Recht auf Prozessbegleitung, um ihre Opferrechte und Schmerzensgeldansprüche zu wahren. Seit heuer können viele Kinderschutzzentren nun endlich auch Prozessbegleitung für Kinder, die Zeugen häuslicher Gewalt wurden, anbieten, erläuterte Wölfl. Mehr Mittel seien für präventive Maßnahmen in den Familien wie eine niederschwellige, aufsuchende Familienbegleitung nötig. Und: "Ich appelliere auch an die Zivilcourage, an die Bereitschaft der Gesellschaft, diese Kinder nicht alleine zu lassen", so Wölfl: "Hinschauen, Hinhören und Handeln."