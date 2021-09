Bluttat in Wien-Favoriten: 28-Jähriger wollte weitere Person töten

Der 28-jährige Verdächtige, der am Montag zwei Frauen in Wien-Favoriten getötet haben soll, hat bei seiner polizeilichen Einvernahme ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Geständnis: Zwei Frauen in Wien-Favoriten getötet

Der Verdächtige sagte aus, dass es am Montagvormittag in der Wohnung seiner 37-jährigen Ex-Frau zu einer Diskussion rund um SMS-Nachrichten gekommen sei. Dann ging er seiner Aussage zufolge in die Küche und holte ein Nudelholz, mit dem er auf das Opfer einschlug. Zusätzlich versetzte er ihr Stiche mit einem Messer. Ob der 28-Jährige aus Eifersucht gehandelt hat, konnte die Polizei nicht bestätigen, da er dies bei seiner Einvernahme "so nicht gesagt hat", wie Polizeisprecher Mohamed Ibrahim sagte.