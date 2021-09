28-Jähriger soll zwei Frauen in Wien-Favoriten getötet haben

Wegen eines Streits wurde die Polizei heute Nachmittag nach Wien-Favoriten gerufen. Als die Beamten bei der betroffenen Wohnung ankamen, fanden sie zwei leblose Frauen und einen 28-jährigen Mann vor.

Im Laufe des Montagnachmittags wurde die Polizei zu einer Streitschlichtung in Wien-Favoriten alarmiert. Die Beamten begaben sich zum Einsatzort und trafen auf einen Mann, der angab, zwei Frauen in einer Wohnung umgebracht zu haben. Die Beamten begaben sich zur Wohnung und fanden in der Wohnung zwei leblose weibliche Opfer (35 und 37 Jahre alt).