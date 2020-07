Zwei Festnahmen nach Messerstecherei in Wien

Nach einer Messerstecherei in Wien-Ottakring musste die Polizei am Samstag zwei Männer festnehmen. Die beiden sollen sich mit einer dritten Person über Geld gestritten haben.

Die Wiener Polizei hat zwei Männer nach einer Messerstecherei festgenommen. Der 20-jährige Tunesier und der 34-jährige Marokkaner waren am Samstagabend nach einem Streit mit einem 31-Jährigen in einer Wohnung in Wien-Ottakring geflüchtet, teilte die Landespolizeidirektion Wien am Sonntag mit. Der Mann sei durch Schnitte im Halsbereich nicht lebensgefährdend verletzt worden.