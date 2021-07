Zuckerbrot und Peitsche: Gastronomie auf der Suche nach Arbeitern

Die Gastronomie und Hotellerie sucht nach Arbeitskräften. Während die Arbeiterkammer höhere Löhne fordert, will die Wirtschaftskammer den Druck auf Arbeitslose erhöhen.

Der aktuelle Arbeitskräftemangel in der Gastronomie und Hotellerie wird für immer mehr Betriebe zum Problem. In einem Doppelinterview in der "Kronen Zeitung" (Sonntagsausgabe) forderte Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Wirtschaftskammer-Gastronomieobmann Mario Pulker pochte auf eine "rigorose" Umsetzung der Zumutbarkeitsbestimmungen bei der AMS-Jobvermittlung.