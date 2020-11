Zoos müssen schließen: Krisensitzung im Tiergarten Schönbrunn

Am Montag findet im Tiergarten Schönbrunn eine Krisensitzung statt. Denn der Tiergarten als auch das "Haus des Meeres" sind von den Schließungen am Dienstag betroffen.

Durch den von der Bundesregierung verordneten zweiten Lockdown müssen mit Dienstag in Österreich alle Zoos schließen. Davon betroffen sind auch der Tiergarten Schönbrunn und der Aquarienzoo "Haus des Meeres". In beiden Einrichtungen sind Krisensitzungen anberaumt, um die aktuelle Situation und bevorstehende Schließung zu besprechen, wie es auf APA-Nachfrage am Sonntag hieß.