Ziele bei EU-Wahl: Grüne hoffen auf Verbleib im EU-Parlament

Bei den Wahlen zum EU-Parlament schnitten die Grünen oft überdurchschnittlich gut ab. Bei der diesjährigen EU-Wahl kämpfen die Grünen um den Verbleib im Europaparlament, zwei Mandate sind das erklärte Ziel.

In die erste EU-Wahl 1996 gingen die Grünen mit dem Salzburger Parteigründungsmitglied Johannes Voggenhuber an der Spitze, der schon vom Beginn 1995 an als vom Nationalrat entsandter Mandatar im Europaparlament vertreten war. Das angestrebte zweite Mandat schafften sie nicht, sie kamen auf 6,8 Prozent der Stimmen.