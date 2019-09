Zeugen verhinderten Bank-Einbruch in Wien-Floridsdorf

In der Nacht auf Samstag scheiterten zwei Männer beim Einbruchsversuch in eine Bankfiliale in Wien-Floridsdorf.

Zeugen konnten zwei Männer am 28. September gegen 00.50 Uhr dabei beobachten, wie sie versuchten, die Hintertür einer Bankfiliale in Wien-Floridsdorf aufzubrechen.

Die Tatverdächtigen gaben ihren Versuch jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei auf und flüchteten.

Wiener Polizei stellte Brecheisen in Tatort-Nähe sicher

Aufgrund einer detaillierten Beschreibung der Tatverdächtigen konnten sie von Beamten im Zuge einer Sofortfahndung auf der Prager Straße angehalten und festgenommen werden.

LPD Wien