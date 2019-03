Zeitumstellung erhöht Risiko für Kfz-Unfälle

Am Sonntag ist es wieder soweit und die Zeit wird auf Sommerzeit umgestellt. Eine Analyse hat ergeben, dass die Zeitumstellung nicht nur eine Belastung für den menschlichen Körper ist, sondern auch das Risiko für Kfz-Unfälle erhöhen kann.

Eine Analyse der Wiener Städtischen hat ergeben, dass das Kfz-Unfallrisiko, nach der Zeitumstellung im Durchschnitt um mehr als 11 Prozent ansteigt. “Wie aus unserer Statistik hervorgeht, passierten in den vergangenen zehn Jahren 2.120 Kfz-Unfälle mehr in der Woche nach der Zeitumstellung. Diese Zeitverschiebung hat demnach Auswirkungen auf unseren Biorhythmus und verursacht einen Mini-Jetlag. Aufmerksamer müssen Autofahrerinnen und Autofahrer vor allem am Morgen sein, wenn es länger dunkel ist”, sagt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.