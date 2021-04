Zahlreiche Wünsche an neuen Gesundheitsminister Mückstein geäußert

Pflegereform, Psychotherapie-Angebot, Maßnahmen für Kindergesundheit und Tierschutz-Initiativen - so mancher ist bereits mit Wünschen an den neuen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) herangetreten.

Zahlreiche Willkommenswünsche, aber auch Arbeitsaufträge hat der neue Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zu seiner Angelobung am Montag bekommen: Die Diakonie appellierte an den neuen Minister, über die unmittelbare Pandemie-Bekämpfung die sozialen Agenden nicht zu vergessen, die Psychotherapeuten pochten auf einen Versorgungsausbau und auch Tierschutzorganisationen forderten Initiativen.

"Gute Zusammenarbeit" erwartet

Diakonie mit Appell an neuen Gesundheitsminister

Die Diakonie erinnerte an die soziale Dimension der Corona-Krise: "Wie die Kosten der Corona-Krise verteilt werden, entscheidet darüber, ob es in den nächsten Jahren in Österreich mehr oder weniger Armut geben wird", betonte Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser. Sie appellierte an Mückstein, "als Anwalt für Menschen mit wenig Geld und wenig Einfluss zu agieren". Als Bereiche, in denen der Sozialminister rasch und entschlossen handeln müsse, nannte Moser mangelnde Existenzsicherung und Wohnungslosigkeit, aber auch eine "wirkliche" Pflegereform.