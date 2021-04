Erwartungen an Mückstein: Schnellere Impfungen gefordert

An den neuen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wurden umgehend die ersten Erwartungen aus der Politik und dem Gesundheitsbereich herangetragen - und zwar vor allem jene, dass die Corona-Impfungen beschleunigt werden.

Mückstein wird Gesundheitsminister: Schnelleres Impfen gefordert

Ärztekammer-Präsident begrüßt Entscheidung

Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres - der Anschober dankte und Respekt zollte - begrüßte die Nachfolge-Entscheidung. Mückstein kenne auch durch sein Engagement in der Wiener Kammer das Gesundheitssystem und seine Herausforderungen "bestens". Als erste Forderung formulierte Vizepräsident Harald Mayer: "Dieses Impfchaos muss jetzt endlich in den Griff bekommen werden, wir müssen so schnell wie möglich die Bevölkerung durchimpfen." Weitere wichtige Aufgaben Mücksteins sind aus Sicht der Kollegen "deutliche Investionen" in den niedergelassenen Bereich und Entlastung der Spitäler.