Zahlreiche PS-starke Autos gibt es für die Polizei

Zahlreiche neue Autos gibt es für die Polizei - und die sollen gemeinsam haben, dass sie PS-stark sind. Hintergrund: Die Polizei soll damit besser Lenkern hinterherkommen, die bei verbotenen Straßenrennen mitmachen.

Um Teilnehmer illegaler Straßenrennen besser verfolgen zu können, bekommt die heimische Polizei insgesamt 37 PS-starke Fahrzeuge. Angekauft werden etwa Audi S3, Golf GTI oder Seat Cupra - Modelle, die nicht den gängigen Zivilstreifenfahrzeugen entsprechen und somit von der Roadrunner-Szene nicht leicht als Polizeifahrzeuge erkannt werden sowie die Verfolgung der Raser ermöglichen. Die ersten Autos wurden am Dienstag in Wien übergeben.

Autos mit bis zu 310 PS für Polizei

Die neuen Fahrzeuge haben zwischen 245 und 310 PS. In den vergangenen Jahren hat sich sowohl am Land als auch in der Stadt die Roadrunner-Szene entwickelt, mit leistungsstarken Fahrzeugen werden illegale Straßenrennen durchgeführt. "Die Corona-Pandemie hat den Zulauf zur Roadrunnerszene verstärkt. Junge Menschen wichen aufgrund notwendiger Schließungen von Nachtlokalen auf Parkplätze aus und kamen mit der Szene und ihren Protagonisten in Kontakt", konstatierte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei der Übergabe der ersten Autos. Um auf die Veränderung reagierten zu können, sei nunmehr "der Ankauf von szenetypischen Fahrzeugen notwendig".