Zahl der Neuinfektionen in Österreich bleibt zweistellig

Die Neuinfektionen in Österreich konnten in den letzten 24 Stunden wieder zweistellig gehalten werden. Insgesamt wurden 92 Personen positiv getestet, 53 davon in Wien.

Die Zahl der Covid-Neuinfektionen in Österreich ist von Samstag auf Sonntag unter 100 geblieben. Nach den Zahlen des Innenministeriums, Stand Sonntag 9.30 Uhr, wurden seit Samstag 92 Neuinfektionen registriert. 53 davon betrafen die Bundeshauptstadt.

In Oberösterreich gab es 13 neue Infektionen, in Niederösterreich zwölf. Vier waren es in Kärnten, ebenso in Tirol, je zwei in Salzburg und der Steiermark sowie je eine im Burgenland und Vorarlberg.

718 Personen am Virus gestorben

Insgesamt wurden in Österreich 21.304 positive Testergebnisse gemeldet. Österreichweit sind nach den BMI-Zahlen 718 Personen an oder mit dem Coronavirus gestorben und 18.984 sind wieder genesen. 93 Personen befinden sich aufgrund des Coronavirus in Spitalsbehandlung und davon 20 auf Intensivstationen.