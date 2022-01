Zahl der Neuinfektionen in Israel explodiert - Impfquote niedrig

Knapp 12.000 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden bescheren Israel einen Höhepunkt in der Pandemie. Während diese Woche die vierte Impfung für vulnerable Gruppen angeboten wird, sind 30 Prozent der Israelis noch völlig ungeimpft.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Israel einen Höchststand seit Beginn der Pandemie erreicht. Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, binnen 24 Stunden seien 11.978 neue Fälle registriert worden. Die bisher höchste Zahl hatte am 2. September letzten Jahres bei 11.345 gelegen. Die Zahl der Schwerkranken stieg laut Informationen vom Dienstag leicht auf 117.