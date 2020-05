Zahl der Covid-Intensivpatienten nimmt weiter ab

Am Mittwoch mussten nur mehr 97 Corona-Patienten in Österreich intensivmedizinisch betreut werden. Die meisten Neuerkrankungen wurden in Wien und NÖ gemeldet.

Weniger als 100 Menschen - nämlich 97 Patienten - haben sich am Mittwoch mit Covid-19 noch auf Intensivstationen befunden (Stand 9.30 Uhr). Das sind um sieben weniger als noch am Tag davor.

Todesopfer waren von Dienstag auf Mittwoch nur noch zwei zu beklagen, je einer in Tirol und Vorarlberg. Insgesamt starben 608 Menschen in Österreich an dem Coronavirus.

Die meisten neuen Corona-Fälle in Wien und NÖ

Insgesamt 15.684 wurden in Österreich positiv auf SARS-CoV-2 getestet, berichteten Gesundheits- und Innenministerium. Das bedeutet eine Zunahme von 20 Fällen innerhalb von 24 Stunden, die meisten in Niederösterreich und Wien.

13.639 haben sich von der Krankheit wieder erholt. Somit waren am Mittwoch noch 1.437 mit dem Coronavirus infiziert, 145 Menschen bzw. 9,2 Prozent weniger als am Tag zuvor. Die meisten Kranken gab es in Wien, der Steiermark und in Niederösterreich.

418 Menschen mit einer SARS-CoV-2-Infektion mussten im Spital behandelt werden. Das ist gleich viel wie am Tag zuvor.

Live-Ticker zum Coronavirus