Zahl der Corona-Erkrankungen in Wien stieg über Nacht deutlich an

In Wien hat es von Freitagnachmittag auf Samstagfrüh einen merkbaren Anstieg an Coronavirus-Erkrankten gegeben.

Gab es am gestrigen Nachmittag noch 308 betroffene Personen, so waren es heute Früh bereits 350. "Diese Zahl hat sich über Nacht erhöht", erklärte Corina Had, Sprecherin des medizinischen Krisenstabes der Stadt Wien, der APA.

In Wien über Nacht um 42 Coronavirus-Fälle mehr

Die Zahl der Erkrankten lag laut dem Presseinformationsdienst des Rathauses am Freitag (Stand: 16.00 Uhr) bei 308 Personen. Das Gesundheitsministerium informierte am Samstag (Stand: 8.00 Uhr) über 350 infizierte Betroffene in Wien. Damit stieg die Zahl der Erkrankten über Nacht um 42 Personen. Had versicherte, dass diese Zahlen ihre Richtigkeit haben.

Das Ministerium und die Stadt Wien würden die Fälle auf die gleiche Art dokumentieren."Die Zählweise ist an und für sich die selbe", unterstrich Had im APA-Gespräch. Ein Unterschied ergebe sich eventuell, wenn zu unterschiedlichen Uhrzeiten ausgewertete werde. In der Regel handle es sich bei den Wiener Betroffenen auch um in der Stadt sesshafte Personen, da der Ärztefunkdienst die Untersuchungen zu Hause durchführe.

Österreichweit sechs Covid-19-Todesfälle offiziell bestätigt

Was die Zahl der Todesfälle anbelangt, so sind es nach derzeitigem Stand weiterhin sechs Personen, die den Folgen des Coronavirus erlegen sind.

Bei den zuletzt Verstorbenen handelte es sich um zwei Männer im Alter von 93 und 76 Jahren. Beide befanden sich bereits in einem schlechten Allgemeinzustand und starben am gestrigen Freitag im Krankenhaus.