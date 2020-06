YouTube löschte unzählige Corona-Falschmeldungen

Die Videoplattform YouTube erweiterte im Kampf gegen Falschmeldungen seine Richtlinien rund um die Corona-Pandemie. Seit Beginn der Krise wurden Zehntausende Videos gelöscht.

Die Internetplattform YouTube setzt im Kampf gegen die Verbreitung von Falschmeldungen rund um das Coronavirus darauf, Informationen aus verlässlichen Quellen besser sichtbar und gleichzeitig grenzwertige Inhalte schwerer auffindbar zu machen, hieß es bei einem Pressegespräch am Donnerstag. Seit Beginn der Krise wurden außerdem Zehntausende Videos wegen Verstößen gelöscht.

Beispiele dafür sind Videos, die das Virus mit der 5G-Technologie in Verbindung bringen, oder solche, die falsche Heilmittel verbreiten, berichtete Sabine Frank, Head of Government Affairs and Public Policy im deutschsprachigen Raum.