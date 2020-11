YouTube-Live-Konzert: Geiger Yury Revich spielt "Music for Peace"

Am Sonntag wird der Geiger Yury Revich ein YouTube-Live-Konzert geben. Es steht unter dem Motto "Music for Peace".

Einen positiven, verbindenden Blick auf die Welt bietet der Violinist Yury Revich, der schon im Frühjahr im Wiener Stephansdom ein Benefizkonzert zugunsten des Corona-gebeutelten Italiens gespielt hat: Am Sonntag (15.11., 20 Uhr) gibt er auf seinem YouTube-Kanal ein Live-Konzert. "Alle streiten sich heutzutage so sehr um Politik und Religion, und ich habe das Gefühl, ich muss Musik spielen, die verbindet und friedlich ist", so der Musiker in einer Aussendung.