Yoga - Die Kraft des Lebens: Trailer und Infos zum Film

Eine Lähmung mit Yoga heilen? Diesen Versuch hat der Fotoreporter Stephane Haskell unternommen. Mit 40 Jahren erkrankte der Franzose, woraufhin er vom Rücken abwärts gelähmt war. Während im die klassische Schulmedizin kaum Chancen gab, fand der Anfangs skeptische Haskell im Yoga eine Möglichkeit, seinen Körper wieder zu nutzen.

Im Laufe einer Weltreise traf er zahlreiche Menschen in unterschiedlichsten Situationen, die auf die Übungen schwören - von Gefängnisinsassen in den USA bis zu Massai-Kriegern in Afrika. Daraus hat Haskell mit "Yoga - Die Kraft des Lebens" auch eine Dokumentation gemacht.