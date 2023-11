X-MAS-OASE öffnet wieder in WIEN MITTE The Mall

Nachhaltig, originell und randvoll mit österreichischer Handwerkskunst: Vom 1. bis 23. Dezember "poppt" in WIEN MITTE The Mall wieder die beliebte X-MAS-OASE auf.

Weihnachts-Shopping abseits des Mainstreams: Vom 1. Bis 23. Dezember lädt die Designerin Vivien Sakura Brandl wieder in ihre liebevoll gestaltete X-MAS-OASE in WIEN MITTE The Mall ein. Dort finden sich wieder viele feine Dinge und originelle Geschenkideen für Weihnachten, wie zum Beispiel handgefertigte Keramik, Gewürze und Gin aus Wien. Auch Mode- und Beautybegeisterte werden mit Sicherheit fündig.