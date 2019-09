Wutraum: Wiener Volkstheater lädt zum Zertrümmern ein

Das Volkstheater hat einen mobilen Wutraum zum Abreagieren im Haupthof des Wiener Museumsquartiers eingerichtet. Am Mittwoch wurde dieser eröffnet.

Die Wut packt nicht nur die meisten Protagonisten von Heimito von Doderers Roman "Die Merowinger oder Die totale Familie", den Intendantin Anna Badora in einer Bearbeitung von Franzobel am 11. September im Volkstheater auf die Bühne bringt.

Am Mittwochmorgen eröffnete Badora gemeinsam mit den Schauspielern Julia Kreusch, Peter Fasching (er spielt die zu explosiven Wutausbrüchen neigende Hauptfigur Freiherr Childerich III. von Bartenbruch) und Thomas Frank die Installation, in der jeweils fünf Minuten lang in Schutzkleidung zum "Zertrümmern von ausgedientem Porzellan, Elektrogeräten und IT-Zubehör" eingeladen wird. Wer sich nach der Premiere abreagieren will, muss das aber anderswo tun: Die Werbeaktion läuft nur bis 11. September (täglich außer montags, 16 bis 20 Uhr).